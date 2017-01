L’Ajuntament activa un dispositiu davant l’onada de fred

L’operatiu, coordinat des de Protecció Civil, inclou l’habilitació d’un local municipal per acollir persones sense sostre i un seguiment més exhaustiu de persones sense subministre i usuàries del servei de teleassistènció L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un dispositiu especial davant l’episodi de fred que es preveu arribi a la ciutat a partir de demà a la tarda. L’operatiu, coordinat des de Protecció Civil, mobilitza diferents departaments municipals com són Policia Municipal i Serveis Socials així com l’empresa municipal PRESEC per donar resposta a les necessitats assistencials o d’adequació de la via pública derivades de les baixes temperatures que es preveu es mantinguin fins al divendres.