L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa el procés participatiu que ha de determinar els futurs usos de l’edifici de la Unió de Cooperadors. Aquest històric edifici, situat al número 102 de la Rambla Casas, serà recuperat com a nou equipament de ciutat amb uns nous usos que puguin revitalitzar l’entorn. Tot el procés de transformació es portarà a terme conjuntament amb l’oficina d’innovació urbana Paisaje Transversal i respon a una nova visió de l’espai públic com a espai de concertació.

Solidaritat Javi Cózar L’Ajuntament de Gavà aporta 6.000 euros a dos projectes de cooperació Es destinaran 3.000 euros per impulsar una guia de contractacions ètiques pels municipis catalans, i 3.000 més en ajuda d’emergència a Haití L’Ajuntament de Gavà aporta 6.000 euros a dos projectes vehiculats pel Fons Català de Cooperació. D’una banda, el consistori destina 3.000 euros en suport a la creació i posada en marxa d’una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans. D’altra banda, es destinaran 3.000 euros més a la campanya d’emergència per ajudar la població damnificada per l’huracà Matthew a Haití i a l’orient de Cuba. Equipaments esportius Rosa Yélamos Obres de millora al pavelló Jacme March i a la Nova Piscina Municipal Els treballs estan dins el Pla de millora de les instal·lacions esportives municipals itenen una dotació econòmica de 455.000 euros L’Ajuntament de Gavà executa una nova fase de millores a les instal·lacions esportives municipals que es concreta en dues intervencions a la Zona Esportiva Diagonal: l’adequació del pavelló Jacme March i la creació d’una nova sala d’activitats dirigides a la Nova Piscina Municipal. L’alcaldessa Raquel Sánchez, ha comprovat avui l’evolució d’unes obres que, segons ha explicat, “no són actuacions aïllades sinó que formen part del pla de millora de les instal·lacions i equipaments esportius"

Demandes de Ciutadans Javi Cózar C’s demana que es torni a asfaltar el carrer de Colomeres La formació també vol que es cobreixin els parquímetres que no funcionen Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) de Gavà ha fet una doble petició a l’equip de govern. D’una banda, li demana que torni a asfaltar el carrer de Colomeres, i de l’altra que cobreixi els parquímetres de la zona blava que no funcionen. Declaració política del PSC Javi Cózar Miquel Àngel Díaz, aquest matí El PSC demana que es recuperin places residencials i centres de dia per la gent gran El grup municipal presentarà aquesta petició en el Ple Municipal d’avui en forma de declaració política El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC9 demanarà en el Ple Municipal d’aquesta tarda via, declaració política, que es recuperin places residencials i centres de dia per la gent gran a Catalunya. Segons explica el portaveu del PSC, Miquel Àngel Díaz, “els municipis ens estem trobant que hi ha llistes d’espera considerables a les residències de la xarxa pública, i aquesta és una situació que va en detriment dels drets garantits per la Llei de Dependència”. Solidaritat Rosa Yélamos Campanya d’ajut als refugiats sirians El projecte EOS de l’ONG Ajuda al Desenvolupament està recollint material i donatius econòmics per als sirians dels campaments a Grècia El projecte EOS de l’ONG Ajuda al Desenvolupament està portant a terme a Gavà una campanya de recollida de material de primera necessitat per als refugiats sirians dels campaments a Grècia, raó per la qual fan “una crida urgent a la ciutadania perquè faci aportacions”. Des d’aquesta entitat, Bela Cullell, precisa que “la situació a la zona és crítica amb l’arrribada del fred i la neu” i que especialment “cal material sanitari i roba d’abric, sobretot peces tècniques de muntanya”. Festa del teatre amateur Redacció

Gavà celebra la Nit del Teatre La cita serà aquest proper dissabte, 28 de gener, a l’Espai Maragall, a partir de les 20 hores Aquest dissabte, 28 de gener, el teatre amateur es vesteix de gala per celebrar la seva nit: La Nit del Teatre, una nit plena de sorpreses, per riure, emocionar-se i compartir les experiències viscudes pels grups de teatre amateur durant el 2016 i reivindicar el seu paper. L’obertura de portes serà a les 19.15 hores i, a partir d’aquí, es podrà visitar l’exposició de fotos de la temporada 2016 o fer-se una foto al photocall preparat per a l’ocasió per l’Agrupació Fotogràfica Gavà. L’inici de la gala serà a les 20 hores.