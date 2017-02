L’Ajuntament de Gavà és un dels sis que properament podran fer ús de la infraestructura digital Decidim.Barcelona per tal de millorar la participació de la ciutadania. L’Ajuntament de Barcelona, que ara fa tot just un any va posar en marxa aquesta plataforma de participació, i el consorci públic Localret han signat aquest matí un conveni que permetrà compartir aquest software lliure amb les ciutats de Terrassa, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallès i Gavà.

Nou cap de la policia a Gavà Rosa Yélamos Xavier Santajuliana, nou Inspector cap de la Policia Municipal de Gavà Santajuliana, de 48 anys, s'ha incorporat al cos aquest dimecres en substitució de Víctor Gibanel, que es jubila Xavier Santajuliana ha pres possessió del càrrec de nou Inspector en cap de la Policia Municipal de Gavà aquest dimecres. Santajuliana relleva Víctor Gibanel, que es es jubila i que ha estat tres anys al capdavant del cos a Gavà. L'alcaldessa Raquel Sánchez ha mantingut una reunió de treball amb els dos responsables policials, i ha manifestat que “el nou cap ve avalat per una gran trajectòria professional. Estic segura que estarà a l’alçada de les necessitats dels gavanencs i les gavanenques" Acte reivindicatiu Rosa Yélamos Calçotada popular per un habitatge digne L’activitat, organitzada per l’Ateneu Popular La Màquia i el col·lectiu Arran Gavà tindrà lloc el diumenge, 12 de febrer, al parc de La Torre Lluc Amb el lema “Per un habitatge digne”, l’Ateneu Popular La Màquia i el col·lectiu Arran Gavà han preparat, pel diumenge, 12 de febrer, una calçotada popular a la nostra ciutat. L’activitat, que tindrà lloc al parc de La Torre Lluc, arrencarà a les 12 hores, amb un col·loqui sobre habitatge i emancipació a càrrec d’Arran Gavà i la PAH Castelldefels-Gavà-Begues.. A les 13 hores, es farà un tast de cultura popular amb a la dansa tradicional amb els Picacrestes

Succés Redacció Detingut un jove de Gavà per robar elements ornamentals del cementiri de Sitges L’home sostreia dels panteons guarniments metàl·lics, algun d’ells de gran valor històric i artístic, que després venia a pes a una deixalleria de Gavà Els Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú van detenir, el dijous 26 de gener un jove per la seva presumpta participació en dos robatoris amb força en el cementiri de Sitges. El detingut, de 24 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Gavà. Xerrada taller Rosa Yélamos Claudio Corradini parlarà del reiki a Gavà L’entès en la cura holística estarà aquest dimecres a la biblioteca Josep Soler i Vidal a partir de les 18 hores El mestre en reiki, Claudio Corradini, estarà aquest dimecres a Gavà per guiar una xerrada-taller sobre aquesta tècnica mil·lenària de canalització de l'energia vital. Corradini, nascut a Buenos Aires, viu a Catalunya des del 2001 i, segons assegura ell mateix “després de dedicar un temps a la recerca del camí espiritual” va iniciar-se en el reiki al 2008. Durant tots aquests anys no ha parat de treballar per aprofundir en aquest coneixement i en altres disciplines

Concurs de televisió Rosa Yélamos No Limits emociona el jurat de Got Talent El grup de ballarins i ballarines de Gavà, que ahir va actuar a la gala del programa de Telecinco, passa ronda amb l'aprovació unànime dels jutges El grup de ballarins i ballarines No Limits, nascut de l'acadèmia de ball La Sala de Gavà, ha aconseguit passar de ronda al concurs de talents Got Talent que emet Telecinco. La seva actuació al programa d'aquest dimarts no va deixar indiferent ningú, ans tot el contrari, i va rebre l'aprovació unànime dels 4 membres del jurat que van seguir la coreografia amb un somriure als llavis des del primer moment. CuEmE Javi Cózar L'Ajuntament de Gavà impulsa el programa "Cultura emprenedora a l'escola" L'objectiu és incentivar la cultura emprenedora entre els joves de cicle superior d'educació primària L'Ajuntament de Gavà posa en marxa el programa "Cultura emprenedora a l'escola" (CuEmE) que té com a finalitat treballar els valors, les habilitats i les capacitats vinculades a l'emprenedoria. La iniciativa, engegada conjuntament pels Departaments d'Educació i de Promoció Econòmica, està adreçada als alumnes del cicle superior d'educació primària i té per objecte crear una cooperativa a l'aula. Teatre amateur Rosa Yélamos Dodo Producciones torna a l'Espai Maragall El grup de teatre amateur de la nostra localitat posarà novament escena la seva adaptació de "Alicia en el país de la maravillas" Dodo Producciones actuarà aquest divendres a Gavà dins el programa de cicle de de teatre amateur de la nostra ciutat. El grup local posarà en escena novament la d'adaptació del clàssic de Lewis Carroll "Alicia en el país de las Maravillas" i que en el seu dia Tim Burton va portar al cine.

Premis Rosa Yélamos La immobiliària Luna Llar premiada pel Club Noteges El guardó s’ha lliurat aquest cap de setmana en el decurs de la celebració de la seva convenció anual a Sevilla La immobiliària gavanenca Luna Llar ha estat guardonada amb el Primer Premi Nacional de Facturació 2016 pel club Noteges. El lliurament ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sevilla, en el decurs de la celebració de la seva convenció anual per haver duplicat, en un any, el seu volum de vendes. El Club Noteges ha estat el primer grup immobiliari del país a introduir la realitat virtual al mercat immobiliari o eines com el handsign,