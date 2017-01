Aquest dilluns s’instal·la a Gavà l’esperat campament dels Reis d’Orient per preparar l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar i començar a recollir les cartes dels nens i nenes. A les 16 hores, els carters reials arribaran en tren a l’estació de RENFE i a partir de les 17 hores, i fins les 20.30 hores, s’estaran al jardí del Museu. En aquest indret també hi seran presents diferents entitats com l’Agrupació Fotogràfica Gavà, el grup de teatre La Igualtat i Rosa dels Vents, Arri s i la Companyia General del Foc

El jardí del Museu acollirà, un any més, el campament de Ses Majestats on els nens i nenes hi podran anar a lliurar la seva carta