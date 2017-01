Raquel Sánchez ha participat al costat d’una trentena més d’alcaldes, alcaldesses regidors i regidores del Baix Llobregat i l’Hospitalet en la VIII Trobada d'Alcaldes de PIMEC, una reunió que va estar presidida per Ramón Pons, president de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet. En el decurs de la trobada, Pons va presentar les propostes de la patronal perquè el teixit empresarial del territori sigui més competitiu i el Baix Llobregat i L’Hospitalet continuïn sent motors econòmics de Catalunya.

