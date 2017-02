La ciutat es prepara ja per al Carnaval que s’iniciarà el 23 de febrer, Dijous Gras, i acabarà l’1 de març. Dimecres de Cendra, amb l'enterrament de la sardina. L’Ajuntament fa una crida a totes les entitats i col·lectius que vulguin participar en la rua, amb carrossa o sense, per tal que facin la inscripció. Ho poden fer a l’OAC (Ajuntament) fins al 10 de febrer de 2017.

Se celebrarà el 26 de febrer Carmen Luque Obertes les inscripcions per participar a la Mitja Marató Es pot fer a la pàgina web http://www.mitjagava.cat/ o a les botigues INTERSPORT QUINZE de Barnasud i Barcelona Diumenge 26 de febrer es disputarà la Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà, una prova esportiva plenament consolidada en el calendari d’atletisme en què es preveu la participació de prop de 3.000 atletes. Les inscripcions per participar en la Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà són obertes a la pàgina web http://www.mitjagava.cat/, on hi ha tota la informació.

Premis Redacció Podemos Gavà gana uno de los premios Impulsa 2017 Más de 170 proyectos han participado en esta edición de los premios que entrega Podemos a nivel estatal Podemos repartió 500.000 euros del excendente salarial de sus cargos públicos entre más de 170 proyectos de toda España. El proyecto “Impulsa tu oficio” avalado por el Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Gavà y respaldado por el Círculo de Podemos Gavà, fue uno de los galardonados de Catalunya. “Impulsa tu oficio” tiene como objectivo social principal “intercanviar conocimientos prácticos entre menores de 25 años que no tienen estudios ni trabajo

Solidaritat Redacció Gavà s'adhereix a la campanya “Casa nostra, casa vostra” L’Ajuntament se suma a aquest projecte que té l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions L’Ajuntament de Gavà s’ha adherit la campanya “Casa nostra, casa vostra”, un projecte de foment i suport a l'acollida de refugiats a Catalunya. Gavà respon així a la proposta d’acord elaborada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, vehiculada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional. Teatre a Gavà Rosa Yélamos Diviertt actuarà aquest dissabte a Gavà La companyia de Castelldefels posarà en escena, a l’Espai Maragall, l’obra “La boda de tus sueños”, una divertida comèdia d’embolics La companyia de Castelldefels Diviertt actuarà aquest dissabte a Gavà dins la programació del cicle de teatre amateur de la nostra ciutat. El grup posarà en escena sobre les taules de l’Espai Maragall l’obra “La boda de tus sueños” una història amb 30 persones en escena i protagonitzada per quatre parelles molt diferents que participen en un sorteig per tal de celebrar la boda dels seus somnis en una selva tropical cubana.

Prèvia Mallorca B - Gavà Javi Cózar El C.F. Gavà s’enfronta aquest cap de setmana al Mallorca B Els blaugrana estan necessitats de sumar punts per poder sortir de la zona de descens El C.F. Gavà viatja aquest cap de setmana a les Illes Balears per enfrontar-se al R.C.D. Mallorca B. Els gavanencs són ara mateix a la zona de descens de categoria, a la posició 18, i sumant només 23 punts. Els mallorquins no estan gaire millor: són quinzens amb 25 punts. Una victòria dels blaugrana els podria permetre no només sortir de la zona de descens sinó també avançar al propi Mallorca en la classificació. El partit es jugarà diumenge, 5 de febrer, a partir de les 12 del migdia, a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio de Son Bibiloni. Espectacle infantil Rosa Yélamos Àngels Bassas porta el Patatu a Gavà El personatge, creat per la popular actriu per il·lustrar les històries que explicava al seu fill petit arriben al teatre El teatre familiar aterra novament aquest diumenge a Gavà amb una nova obra encabida dins la temporada estable de la Xarxa. En aquesta ocasió, l’Espai Maragall acollirà la representació del Patatu, un personatge creat en el seu dia per l’actriu Àngels Bassas per inspirar les històries que explicava al seu fill Martí camí de l’escola. Aquest ésser llargarut, mig pagès i mig pallasso que viu a la muntanya envoltat d’amics es va transformar en protagonista d’un seguit de vuit llibres editats per Galera

Defunció Redacció Mor José González Vinatea Va ser una de les ànimes de la Unió de Botiguers de Gavà i regidor del grup municipal de CiU a l’Ajuntament entre els anys 1987 i 1991 José González Vinatea ha mort aquest dissabte a Gavà a causa d’una malaltia respiratòria. Vingut del seu Madrid natal, amb només 4 anys, era el 7è de 8 germans i de seguida va arrelar en el seu Gavà adoptiu. De ben jove, amb 14 anys, va entrar a treballar a la companyia Roca Radiadores, on no va deixar de treballar i fer amics fins que es va jubilar l’any 2014. Estava casat des del 1976, amb la Núria, i tenia una filla, la Cristina. Proposta d’ERC Rosa Yélamos ERC-Gavà proposa oferir incentius fiscals per facilitar el lloguer Esquerra va instar al govern local a aplicar, en les ordenances fiscals per al 2018, un sistema de bonificacions i recàrrecs que incentivi la sortida al mercat de lloguer dels habitatges buits, a uns preus assequibles ERC va presentar al Ple del passat 26 de gener “una proposta per fer més assequible l’accés a un habitatge digne, davant el coneixement que Gavà està entre les deu ciutats catalanes amb preus de lloguer més cars, i la constatació de l’existència de molts pisos buits”. Els regidors d'Esquerra van recordar que “entre els motius d’aquest encariment de preus