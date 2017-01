La primera de les declaracions aprovades per unanimitat va ser la d’ERC a favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. El portaveu del grup municipal, Albert Massana, va llegir el text, la part expositiva la qual precisa que, a dia d’avui, “ és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers aquestes persones, quan és possible donar-los una resposta adequada a través de les tecnologies actuals” .

Aprovades per unanimitat dues declaracions polítiques de caire social presentades per ERC i el PSC