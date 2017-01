Hércules de Alicante 2 - Gavà 1 Javi Cózar El C.F. Gavà estrena 2017 amb derrota davant l’Hércules de Alicante (2-1) L’equip continua sense poder fitxar en el mercat d’hivern i només compta amb 15 jugadors de camp El C.F. Gavà ha estrenat l’any 2017 amb una derrota per 2 gols a 1 en el camp de l’Hércules de Alicante. La derrota es va produir, segons l’entrenador gavanenc, Óscar Mena, perquè els alacantins “van ser superiors a nosaltres, vam tenir molta voluntat i l’entrega dels jugadors va ser increïble per lluitar fins el final per l’empat, però al final ells van ser superiors”. Amb aquesta, el Gavà es queda en la posició 15 del Grup III de Segona Divisió B amb 22 punts, només un més que el Llagostera-Costa Brava, equip que marca l’inici de la zona de descens de categoria. Aules d'estudi Rosa Yélamos En funcionament les aules d'estudi nocturn La Biblioteca Josep Soler i Vidal habilita, fins el 2 de febrer, espais, a la nit, perquè els joves hi vagin a estudiar Durant aquests dies, es posa a l'abast dels joves de la ciutat les Aules d'Estudi Nocturn, un espai habilitat a la Biblioteca Jose Soler i Vidal adequat per poder concentrar-se i preparar els temuts exàmens. El servei està en marxa de dilluns a divendres de 20.30 a 1.30 hores i els dissabtes i diumenges de 19.00 a 24 h. Aquestes aules d'estudi nocturn disposen de més de 80 punts d'estudi, tot i que el nombre de places es pot ampliar, obrint nous espais per a l'estudi en altres sales. Taller de reflexió Redacció

Commemoració del Dia internacional de la Mediació L’Ajuntament ha organitzat un taller que es desenvoluparà en dues jornades, el 19 i el 29 de gener a la sala d’actes del Museu de Gavà El proper dia 21 de gener es celebra el Dia Internacional de la Mediació. Per tal de commemora aquesta jornada, l'Ajuntament de Gavà proposa a la ciutadania un taller de reflexió i co-construcció de la mirada mediadora en la nostra quotidianitat, sota el títol "D'espectadors a guionistes". El taller pren com a eix el film "El hombre de al lado de Duprat i Chon. Una pel·lícula que narra un conflicte veïnal. Sanitat Rosa Yélamos Reserves de sang sota mínims Els Bancs de Sang fan crides a la població perquè faci donacions i precisen que en grups com l’A només hi ha sang per a un dia Les reserves de sang estan sota mínims. De determinats grups, com l'A, només hi ha sang per a un dia. De fet, aquest grup és un dels més rars, però és que del grup 0, el grup universal que pot donar sang a tothom, només hi ha reserves per a tres dies. Això ho veiem al web de la Generalitat www.donarsang.gencat.cat, on es pot consultar, en temps real, les reserves de sang que hi ha. Mobilitat Redacció Obres de manteniment a la pista principal de l’Aeroport Mentre durin les feines, els aterratges es faran per la pista transversal des del mar i els enlairaments per la tercera pista en direcció a Barcelona Entre el 10 de gener i el 5 de febrer, l'Aeroport del Prat operarà només amb dues de les tres pistes: la tercera i la transversal. La pista principal, la més desgastada a causa del seu ús principal per a aterratges, quedarà fora de servei durant aquest període perquè s'ha de pavimentar i substituir les 2.000 balises lluminoses.L'Aeroport ha triat aquestes dates perquè asseguren que “són les que registren un menor moviment d'avions de tot l'any”.

Dedicat a l'Alzheimer Carmen Luque Els usuaris i usuàries del centre terapèutic de la FAGA participen al calendari dels Mossos El calendari es pot adquirir al preu de 10 euros a diferents punts entre ells a la seu de FAGA ubicada al carrer Guifré el Pelós, 12, local 2 Els usuaris i usuàries del centre terapèutic de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà, FAGA, participen en el calendari solidari dels Mossos d’Esquadra, que per tercer any consecutiu està dedicat a l’Alzheimer. Són protagonistes de mes d’abril en una foto presa als peus de l’Ésser del Mil·lenni.