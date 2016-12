Condemna i solidaritat

Minut de silenci en senyal de rebuig pels actes criminals de Berlín i Turquia Els treballadors de l’Ajuntament es solidaritzen amb les víctimes de l’atemptat d’ahir a la capital alemanya i amb la família de l’ambaixador de Rússia assassinat a Turquia Els treballadors de l’Ajuntament de Gavà han guardat a les 12 del matí un minut de silenci en senyal de condol per les víctimes dels atemptats d’ahir a Berlín que va acabar amb la vida de 12 persones i per l’assassinat de l’ambaixador de Rússia a Turquia. La concentració ha tingut lloc a la plaça Balmes i estava encapçalada per l’alcaldessa, Raquel Sánchez, i portaveus i integrants de diversos grups municipals així com el Síndic de Greuges, Joan Martínez.