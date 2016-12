El PSC defensa mesures contra la pobresa energètica El grup municipal presentarà al Ple una declaració política exigint a Generalitat i Estat més suport als municipis per combatre aquest problema El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Gavà presenta al Ple d’aquest dijous una declaració política per “reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètic”. El portaveu d’aquesta formació, Miquel Àngel Diaz, assegura que “aquest assumpte és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica que massa llars suporten i que, en ocasions, deriven en tragèdies".