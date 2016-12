En marxa un Nadal més a Gavà l’Operació Grèvol La Policia Municipal aprofita per informar als botiguers sobre l’app de seguretat ciutadana i reparteix un adhesiu de dissuasió Un any més es posa en marxa a Gavà l’Operació Grèvol. Es tracta d’un dispositiu que activen conjuntament la Policia Municipal de Gavà i els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de fer més segures les compres de Nadal. L’Operació Grèvol, que es va activar el passat 9 de desembre i estarà operativa fins el proper 9 de gener, suposarà que dos agents, un de cada cos de seguretat, patrullaran junts per les zones comercials de Gavà.