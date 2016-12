Tradicions

Gavà farà cagar al Tió Com és tradició la mainada tindrà l’oportunitat d’estomacar el tronc de Nadal en la clàssica festa que tindrà al parc Torre Lluc Com és tradició la vigília de Nadal Gavà convida els nens i nenes a fer cagar el Tió, en una festa que organitzen les entitats de lleure del municipi, a partir de les 17.30 hores, al Parc de la Torre Lluc. L’acte s’encabeix també dins la campanya a “Gavà cap infant sense joguines”, que s’allargarà fins el dia 29 de desembre, i per això es convida tothom a col·laborar-hi aportant una joguina nova i no bèl·lica per tal que els Reis Mags puguin arribar, el dia 6 de gener, a totes les cases.