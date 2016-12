Mostra musical

L’alumnat de l’Alba Massana exposa el seu talent Els infants i joves que aprenen música al centre han tingut l’oportunitat d’exposar aquests dies en públic allò que han après durant el curs L'Escola de Música d'Alba Massana està fent aquesta setmana petites mostres on els seus alumnes mostren, en un ambient distès, el que han après en els darrers mesos. Aquest centre que imparteix les classes a l’American Lake, va emprar justament aquest equipament per anar oferint tastets musicals per tal que els alumnes de totes les edats fessin una petita actuació per exposar tota allò que han après.