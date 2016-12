Semàfors a la BV-2041

2 semàfors controlaran la velocitat a la carretera de Begues La instal·lació s’està fent a l’alçada de Mas Bruguers per evitar el perill que suposava la cruïlla de sortida del barri per l’excés de velocitat dels vehicles Aquests dies s’està procedint a la instal·lació d’un parell de semàfors ala carretera BV-2041 de Gavà a Begues, a l’alçada de Mas Bruguers, amb l’objectiu de controlar l’excés de velocitat dels vehicles. Es tracta, segons el president de l’associació de veïns, Ramon Via, “d’una reivindicació històrica, perquè sortir de la urbanització resultava molt perillós. Tant cotxes com camions van molt ràpid i s’han produït molts ensurts i molts accidents”.