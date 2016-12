Ple de desembre

El Ple contra la pobresa energètica i les màfies de l’ocupació A la sessió es van aprovar també les bases per crear un concurs d’escriptura dramàtica i la relació de llocs de treball de la plantilla municipal per al 2017 El Ple de l’Ajuntament de Gavà, en la seva darrera sessió de l’any celebrada aquest dijous, ha tirat endavant dues declaracions polítiques, una d’elles presentada pel PSC demanat mesures urgents per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. El portaveu d’aquesta formació, Miquel Àngel Diaz, ha precisava que “cal que es faci un reglament per donar compliment a la Llei 24/2015 que obligui les empreses subministradores a no tallar els serveis bàsics en casos d’emergència habitacional”.