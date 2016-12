El PSC presenta 12 esmenes de Gavà als pressupostos de la Generalitat La construcció del nou institut del Bruguers, la transformació de l’Escola Gavà Mar en institut escola, una nova llars d’infants pública i la construcció del CAP, són algunes de les demandes que inclouen El PSC ha presentat una àmplia bateria d’esmenes als pressupostos de la Generalitat per al 2017, d’elles 12 són reivindicacions d’equipaments i serveis per a Gavà en temes com l’educació, la salut, la mobilitat, el territori i la sostenibilitat i el treball.En matèria educativa es reclama la construcció del nou Institut de Bruguers, la transformació de l’Escola de Gavà Mar en un institut escola a fi de garantir que el setembre de 2017 el centre aculli la ESO