Solidaritat amb Etiòpia

Accede recull fons a través del seu festival solidari L’ONG segueix treballant a l’escola Adengur de la ciutat de Woldiya, a Etiòpia i vol impulsar apadribaments L’ONG Accede, vinculada al Club Bàsquet Gavà, ha organitzat un festival solidari l’Espai Maragall per tal de recaptar fons per seguir finançant les accions de cooperació i per divulgar la feina feta i els propers reptes. L’ONG treballa a l’escola Adengur de la ciutat de Woldiya, a Etiòpia, des de fa 6 anys. Durant aquest temps s’ha remodelat l’edifici i s’ha fet arribar subministrament d’aigua i llum. També s’ha construït la pista poliesportiva a l’exterior i s’ha fet tota una tasca de formació de monitors esportius.