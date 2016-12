Tradicions

Tot a punt per rebre l’Home del Nassos Aquest personatge, amb tants nassos com li falten a l’any, es passejarà per Gavà aquest dissabte, a partir de les 11 hores Aquest dissabte, 31 de desembre, i com és tradició, Gavà rebrà la visita de l’Home del Nassos, el personatge mític amb tants nassos com li falten a l’any. En aquest cercavila, que donarà inici a les 11 hores des de davant de Mercagavà, l’acompanyaran els meravellosos mestres de cerimònies i la fantàstica banda de músics.El grup passarà per l’avinguda Joan XXIII, l’avinguda Eramprunyà, la Rambla de Maria Casas i el carrer dels Màrtirs de 1714, fins acabar a la plaça Major.