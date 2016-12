Espectacle infantil

Raphael Capri omple de màgia el Maragall El divertit il·lusionista ha portat a Gavà el muntatge “Màgia Família” on sorpreses i humor es conjuminen per fer riure grans i petits L’Espai Maragall de Gavà ha acollit, aquest dimarts al matí, una funció especial de l’espectacle "Màgia Family" del director Raphael Capri, un muntatge de màgia i humor on petits i grans n’esdevenen els protagonistes de cada sessió. Es tracta d’un espectacle divertit, didàctic i participatiu, que s’ha pogut veure en primícia a la nostra ciutat ja que l’estrena oficial es fa aquest dimecres al sala Pepe Rubianes del Club Capitol de Barcelona.