Manifestació

Concentració de suport a Joan Coma Gavà es va sumar, aquest dimarts, al seguit de manifestacions convocades arreu de Catalunya per la CUP per recolzar al regidor del seu partit a Vic imputat per sedició Integrants de partits i entitats de caire sobiranista s’han concentrat aquest dimarts al vespre davant de l’Ajuntament de Gavà per donar suport a Joan Coma. Recordem que el regidor de la CUP a Vic va ser detingut pels Mossos en negar-se a comparèixer a declarar davant del jutge a l’Audiència Nacional, després de ser imputat per un delicte “d’incitació a la sedició” en un ple municipal. El magistrat, Ismael Moreno, el va cridar el 24 d’octubre per donar explicacions