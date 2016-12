Arriba la grip L’epidèmia a Catalunya s’ha avançat quatre setmanes respecte les dues temporades anteriors L'epidèmia de la grip ha arribat abans d'hora aquest any. S'ha avançat quatre setmanes respecte de les dues temporades anteriors i també una setmana abans del que preveia el Departament de Salut. Amb l'avançament, indica la conselleria, la grip torna al patró clàssic d'inici de la temporada epidèmica. Així, durant l'última setmana, del 19 al 25 de desembre, els casos de grip han augmentat fins arribar als 111,03 per 100.000 habitants, situant-se per primera setmana per sobre del llindar epidèmic