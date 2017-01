La clau màgica de Gavà

Ja es pot visitar la clau de la ciutat a l’Ajuntament Aquesta clau, que és màgica ja que obre totes les portes de Gavà, la rebran els Reis Mags per facilitar la seva tasca la nit del 5 de gener Ja es pot visitar a la Sala de Plens de l’Ajuntament la clau de la ciutat de Gavà. Es tracta d’una clau màgica que obre totes les llars de Gavà fent-se més gran o més petita i canviant de forma per adaptar-se a tots els panys de totes les portes que hi ha a la ciutat. És, doncs, una eina indispensable per tal que ses Majestats els Reis Mags d’Orient puguin deixar els seus regals als infants gavanencs la nit del 5 de gener.