Denúncia i rebuig

Nou acte de denúncia i de rebuig a la violència masclista Durant l’any 2016, 44 dones van ser assassinades per violència masclista a l’Estat Espanyol i l’1 de gener de 2017 una dona va morir apunyalada per la seva parella La ciutadania es va concentrar ahir a la tarda a la plaça Major per retre homenatge a les 44 víctimes que van perdre la vida a mans de les seves parelles o ex parelles l’any 2016, “una xifra tremenda i tràgica a la qual s’ha d’afegir una nova víctima confirmada, una dona assassinada l’1 de gener”, va lamentar l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.