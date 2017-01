En funcionament les aules d'estudi nocturn La Biblioteca Josep Soler i Vidal habilita, fins el 2 de febrer, espais, a la nit, perquè els joves hi vagin a estudiar Durant aquests dies, es posa a l'abast dels joves de la ciutat les Aules d'Estudi Nocturn, un espai habilitat a la Biblioteca Jose Soler i Vidal adequat per poder concentrar-se i preparar els temuts exàmens. El servei està en marxa de dilluns a divendres de 20.30 a 1.30 hores i els dissabtes i diumenges de 19.00 a 24 h. Aquestes aules d'estudi nocturn disposen de més de 80 punts d'estudi, tot i que el nombre de places es pot ampliar, obrint nous espais per a l'estudi en altres sales.