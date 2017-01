Reserves de sang sota mínims Els Bancs de Sang fan crides a la població perquè faci donacions i precisen que en grups com l’A només hi ha sang per a un dia Les reserves de sang estan sota mínims. De determinats grups, com l'A, només hi ha sang per a un dia. De fet, aquest grup és un dels més rars, però és que del grup 0, el grup universal que pot donar sang a tothom, només hi ha reserves per a tres dies. Això ho veiem al web de la Generalitat www.donarsang.gencat.cat, on es pot consultar, en temps real, les reserves de sang que hi ha.