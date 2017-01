Obres de manteniment a la pista principal de l’Aeroport Mentre durin les feines, els aterratges es faran per la pista transversal des del mar i els enlairaments per la tercera pista en direcció a Barcelona Entre el 10 de gener i el 5 de febrer, l'Aeroport del Prat operarà només amb dues de les tres pistes: la tercera i la transversal. La pista principal, la més desgastada a causa del seu ús principal per a aterratges, quedarà fora de servei durant aquest període perquè s'ha de pavimentar i substituir les 2.000 balises lluminoses.L'Aeroport ha triat aquestes dates perquè asseguren que “són les que registren un menor moviment d'avions de tot l'any”.