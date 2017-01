Hércules de Alicante 2 - Gavà 1

El C.F. Gavà estrena 2017 amb derrota davant l’Hércules de Alicante (2-1) L’equip continua sense poder fitxar en el mercat d’hivern i només compta amb 15 jugadors de camp El C.F. Gavà ha estrenat l’any 2017 amb una derrota per 2 gols a 1 en el camp de l’Hércules de Alicante. La derrota es va produir, segons l’entrenador gavanenc, Óscar Mena, perquè els alacantins “van ser superiors a nosaltres, vam tenir molta voluntat i l’entrega dels jugadors va ser increïble per lluitar fins el final per l’empat, però al final ells van ser superiors”. Amb aquesta, el Gavà es queda en la posició 15 del Grup III de Segona Divisió B amb 22 punts, només un més que el Llagostera-Costa Brava, equip que marca l’inici de la zona de descens de categoria.