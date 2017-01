“ALADDIN #ThePopMusical” a Gavà La funció de La Roda Produccions es podrà veure, aquest diumenge a la tarda, a l’Espai Maragall La Roda Produccions presenta aquest diumenge, a l'Espai Maragall de Gavà, el seu muntatge: Aladdin #ThePopMusical, un espectacle premiat als BroadwayWorld.com com a millor musical infantil. “ALADDIN #ThePopMusical” explica la història del grup musical Top Flash, que es presenta a un concurs televisiu per obtenir una gira i l'enregistrament del seu primer disc. Però la guitarra de l’Aladdín, un dels components, es trenca i el jove no té diners per comprar-ne una de nova.