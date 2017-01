Èxit de participació al bàsquet 3x3 de Cap d’Any El torneig, organitzat per Club Bàsquet Gavà, va aplegar un total de 20 equips i més de 70 jugadors El Club Bàsquet Gavà valora molt positivament “la participació i bon ambient" del torneig de bàsquet 3x3 organitzat per primer cop per Cap d’Any. Tot i que aquestes competicions són ja una clàssic exitós del mes de juliol amb l’anomenat Bàsquet a l’Alba, la organització temia d’inici que el fred hivernal esporuguís els esportistes, però finalment no va ser així, i s’hi van apuntar una vintena d’equips i una setantena de jugadors.