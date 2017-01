Declaració política de C's

C’s defensa els veïns afectats per les “ocupacions especulatives incíviques” El grup va presentar en el darrer Ple una declaració política per advertir sobre aquest problema Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de Gavà (C’s) va mostrar, via declaració política en el darrer Ple Municipal del passat desembre, el seu recolzament als veïns afectats pel que anomenen “ocupacions especulatives incíviques”. El regidor de la formació, Francisco Gavilán, defineix aquestes ocupacions: “actualment existeixen unes màfies que ocupen pisos i després els relloguen”.