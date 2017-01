Donació sang

La unitat mòbil de donació de sang visita Gavà El vehicle estarà aturat aquest dimarts a la plaça Jaume Balmes, de 10 a 14 hores i 17 a 21 hores

Una unitat mòbil de donació de sang visita, novament, la ciutat per recollir les donacions voluntàries que permetin incrementar les reserves existents. Així, el vehicle estarà situat, aquest dimarts a la plaça Jaume Balmes, de 10 a 14 hores i 17 a 21 hores. La sang és un teixit format per diversos elements amb característiques i funcions diferents que es transfonen per separat a malalts diferents.