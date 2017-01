Joves i emprenedoria

L’Innobús atansarà els joves a les empreses del Baix Es tracta d’un autobús que traslladarà a joves emprenedors per diferentsempreses de la nostra comarca amb la finalitat d’ajudar-los en el llançament dels seus projectes L’InnoBus és una iniciativa que es va iniciar l’any passat com a prova pilot i que es torna a realitzar aquest any per segona vegada gràcies a l’èxit que va tenir. Es tracta d’un projecte que pretén apropar als joves emprenedors a les empreses del Baix Llobregat amb la finalitat d’ajudar-los en el llançament dels seus projectes afavorint també que les empreses captin noves idees i talent.