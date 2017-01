Serveis bàsics garantits

Diaz: “Garantirem els subministraments energètics als més vulnerables” L’Ajuntament demana a les persones susceptibles de patir un tall de llum o gas per impagament que “ho comuniquin de seguida als serveis socials” L’Ajuntament de Gavà ha anunciat que garantirà els subministraments de serveis energètics bàsics a tota la població. Segons el portaveu del govern municipal, Miquel Àngel Diaz, “davant aquesta onada de fred volem vetllar per la seguretat de la ciutadania, raó per la qual fem una crida perquè aquelles persones que, per raons socials o econòmiques, estiguin en risc de patir un tall del llum, gas o aigua perquè no poden pagar contactin, com més aviat millor, amb el departament d’acció social ”.