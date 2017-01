El bus de donació de sang fa parada avui a Gavà La marató de recollida de sang arriba de moment a unes 4.500 donacions El Banc de Sang i Teixits ha aparcat avui el seu autobús de donacions de sang a la plaça de Jaume Balmes de Gavà, tot just davant de l’Ajuntament. Com sempre, l’objectiu és recollir el màxim de litres de sang tenint en comte, a més, que el període que ve després del Nadal sol ser dels més crítics de l’any. Tothom que vulgui fer una donació de sang encara hi és a temps perquè avui dimecres l’autobús estarà operatiu des de les 17:00h. i fins les 21:00h.