Onada de fred

Els pagesos esperen poder salvar els conreus Les glaçades d’aquesta nit no han estat tant devastadores com es temia, tot i que ara “cal valorar l’estat de les plantes i fer el seguiment en els propers dies” Inquietud, era el que es respirava de bon matí per part de la pagesia davant les possibles conseqüències per als conreus de l’acusada davallada de les temperatures. Finalment però, sembla que no n’hi ha hagut per tant i la majoria de collites han pogut resistir aquesta primera envestida d’aire siberià. Carles Faura, pagès de la zona, precisa que “el vent que va bufar aquest dimarts encara va ser pitjor”.