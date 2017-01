Commemoració del Dia internacional de la Mediació L’Ajuntament ha organitzat un taller que es desenvoluparà en dues jornades, aquest dijous i el 29 de gener a la sala d’actes del Museu de Gavà El proper dia 21 de gener es celebra el Dia Internacional de la Mediació. Per tal de commemora aquesta jornada, l'Ajuntament de Gavà proposa a la ciutadania un taller de reflexió i co-construcció de la mirada mediadora en la nostra quotidianitat, sota el títol "D'espectadors a guionistes". El taller pren com a eix el film "El hombre de al lado de Duprat i Chon. Una pel·lícula que narra un conflicte veïnal.

L'activitat ha estat dissenyada i serà dinamitzada per un grup motor de ciutadans de Gavà sensibilitzats amb la gestió alternativa de conflictes i el servei de mediació del municipi