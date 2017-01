Exposicions

Exposició de puzles a Gavà Es tracta de la mostra titulada “L’art en petites peces” realitzada per Assumpta Oms i que es pot visitar a la biblioteca Josep Soler Vidal La biblioteca Josep Soler Vidal acull, aquests dies, l’exposició titulada “L’art en petites peces”, una mostra de puzles realitzats per Assumpta Oms. Oms va néixer a Manresa l’any 1920, de professió era brodadora però la seva personalitat inquieta sempre l’ha portat a interessar-se per molts altres temes i, de fet, li ha agradat llegir i esbrinar, per ella mateixa, temes interessants com la física quàntica. Va ser mare de 5 fills, àvia de 8 nets i besàvia de 12.