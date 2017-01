L’Ajuntament reclama més eficàcia i coordinació per destinar pisos buits a lloguer social La Taula Local pel Dret a l’Habitatge va tractar ahir aquesta problemàtica i va abordar també els desnonaments, la pobresa energètica i les ocupacions Ahir es va reunir la Taula Local pel Dret a l’Habitatge de Gavà, impulsada per l’Ajuntament. La trobada va estar presidida pel tinent d’alcalde de Benestar i Acció Social, Miquel Àngel Díaz i va comptar amb la presència de representants de la Generalitat i de diversos sectors com ara associacions de veïns, empreses subministradores de consums, entitats bancàries i entitats del tercer sector.