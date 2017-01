Prealerta per vent Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT per ventades i l’INUNCAT en previsió de pluges que poden ser intenses a partir de dissabte El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversos avisos per vent i mal estat de la mar a la costa central quest cap de setmana. El dia s’ha llevat núvol i amb ruixats i, tot i que les temperatures s’han recuperat, el vent resulta molest i la sensació de fred és evident. En la mesura que passin les hores la situació, lluny de millorar, es pot complicar, raó per qual ja estan activades les prealertes per vent, l’anomenat PROCICAT i a partir d’aquest dissabte l’INUNCAT en previsió de pluges.