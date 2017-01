Anna Simó a Gavà

Anna Simó: “el sistema educatiu de la República Catalana tindrà recursos suficients per l’atenció a l’alumnat” La diputada d’ERC al Parlament va visitar Gavà el passat dissabte per intercanviar opinions sobre Educació amb la ciutadania Anna Simó, secretària de la Mesa i portaveu d’Educació del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Parlament de Catalunya, va visitar Gavà el passat dissabte per intercanviar opinions amb la ciutadania sobre la política educativa en un hipotètica República Catalana. La trobada s’emmarca dins d’una campanya de debats populars anomenada “La República que Farem” que ERC va iniciar el passat mes d’octubre.