Gavà celebra la Nit del Teatre La cita serà aquest proper dissabte, 28 de gener, a l’Espai Maragall, a partir de les 20 hores Aquest dissabte, 28 de gener, el teatre amateur es vesteix de gala per celebrar la seva nit: La Nit del Teatre, una nit plena de sorpreses, per riure, emocionar-se i compartir les experiències viscudes pels grups de teatre amateur durant el 2016 i reivindicar el seu paper. L’obertura de portes serà a les 19.15 hores i, a partir d’aquí, es podrà visitar l’exposició de fotos de la temporada 2016 o fer-se una foto al photocall preparat per a l’ocasió per l’Agrupació Fotogràfica Gavà. L’inici de la gala serà a les 20 hores.