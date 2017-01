El PP presentarà 5 propostes al Ple de gener Preocupacions mediambientals, la promoció del petit comerç i de la ciutat i les necessitats dels estudiants centren algunes de les peticions El Partit Popular de Gavà ha avançat el seguit de propostes, entre preguntes i precs, que presentaran al plenari del mes de gener que es farà aquest dijous. La portaveu de la formació a la nostra ciutat, Mónica Parés, preguntarà al govern municipal “quins punts de recollida d’arbres de Nadal ha habilitat, aquest any, l’Ajuntament i quina campanya de promoció s’ha dut a terme per fer-ho arribar a la ciutadania”.t que es delimiti els hore per f aprofitar aquesta promociñotat debarcelona la sindactta demannat que es delimiti els hore per f