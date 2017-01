Solidaritat

Campanya d’ajut als refugiats sirians El projecte EOS de l’ONG Ajuda al Desenvolupament està recollint material i donatius econòmics per als sirians dels campaments a Grècia El projecte EOS de l’ONG Ajuda al Desenvolupament està portant a terme a Gavà una campanya de recollida de material de primera necessitat per als refugiats sirians dels campaments a Grècia, raó per la qual fan “una crida urgent a la ciutadania perquè faci aportacions”. Des d’aquesta entitat, Bela Cullell, precisa que “la situació a la zona és crítica amb l’arrribada del fred i la neu” i que especialment “cal material sanitari i roba d’abric, sobretot peces tècniques de muntanya”.