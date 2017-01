Recuperació d'un edifici històric

S’inicia la transformació de l’edifici de la Unió de Cooperadors L’Ajuntament engega un procés participatiu per determinar els futurs usos d’aquest històric enclavament L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa el procés participatiu que ha de determinar els futurs usos de l’edifici de la Unió de Cooperadors. Aquest històric edifici, situat al número 102 de la Rambla Casas, serà recuperat com a nou equipament de ciutat amb uns nous usos que puguin revitalitzar l’entorn. Tot el procés de transformació es portarà a terme conjuntament amb l’oficina d’innovació urbana Paisaje Transversal i respon a una nova visió de l’espai públic com a espai de concertació.