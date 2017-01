Solidaritat

L’Ajuntament de Gavà aporta 6.000 euros a dos projectes de cooperació Es destinaran 3.000 euros per impulsar una guia de contractacions ètiques pels municipis catalans, i 3.000 més en ajuda d’emergència a Haití L’Ajuntament de Gavà aporta 6.000 euros a dos projectes vehiculats pel Fons Català de Cooperació. D’una banda, el consistori destina 3.000 euros en suport a la creació i posada en marxa d’una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans. D’altra banda, es destinaran 3.000 euros més a la campanya d’emergència per ajudar la població damnificada per l’huracà Matthew a Haití i a l’orient de Cuba.