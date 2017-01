Declaració política del PSC

Miquel Àngel Díaz, aquest matí El PSC demana que es recuperin places residencials i centres de dia per la gent gran El grup municipal presentarà aquesta petició en el Ple Municipal d’avui en forma de declaració política El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC9 demanarà en el Ple Municipal d’aquesta tarda via, declaració política, que es recuperin places residencials i centres de dia per la gent gran a Catalunya. Segons explica el portaveu del PSC, Miquel Àngel Díaz, “els municipis ens estem trobant que hi ha llistes d’espera considerables a les residències de la xarxa pública, i aquesta és una situació que va en detriment dels drets garantits per la Llei de Dependència”.