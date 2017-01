Nit del teatre amateur

Gavà celebra la Nit del Teatre Les companyies amateurs van ser els organitzadors i protagonistes d’una vetllada on es van lliurar els premis “tomàquets”i on va regnar el bon humor Gavà ha celebrat, aquest dissabte, la seva I Nit del teatre, una vetllada organitzada i protagonitzada per les companyies de teatre amateur de la nostra ciutat amb el suport de l’Ajuntament. L’Espai Maragall, que es va omplir de gom a gom, va ser l’escenari d’un gala on, des del mateix hall de l’equipament, es podia respirar espectacle amb una exposició amb imatges de les funciones dels diferents grups i un original photocall muntat per l’Agrupació Fotogràfica Gavà.