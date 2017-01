La immobiliària Luna Llar premiada pel Club Noteges El guardó s’ha lliurat aquest cap de setmana en el decurs de la celebració de la seva convenció anual a Sevilla La immobiliària gavanenca Luna Llar ha estat guardonada amb el Primer Premi Nacional de Facturació 2016 pel club Noteges. El lliurament ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sevilla, en el decurs de la celebració de la seva convenció anual per haver duplicat, en un any, el seu volum de vendes. El Club Noteges ha estat el primer grup immobiliari del país a introduir la realitat virtual al mercat immobiliari o eines com el handsign,