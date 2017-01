Claudio Corradini parlarà del reiki a Gavà L’entès en la cura holística estarà aquest dimecres a la biblioteca Josep Soler i Vidal a partir de les 18 hores El mestre en reiki, Claudio Corradini, estarà aquest dimecres a Gavà per guiar una xerrada-taller sobre aquesta tècnica mil·lenària de canalització de l'energia vital. Corradini, nascut a Buenos Aires, viu a Catalunya des del 2001 i, segons assegura ell mateix “després de dedicar un temps a la recerca del camí espiritual” va iniciar-se en el reiki al 2008. Durant tots aquests anys no ha parat de treballar per aprofundir en aquest coneixement i en altres disciplines