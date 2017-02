Espectacle infantil

Àngels Bassas porta el Patatu a Gavà El personatge, creat per la popular actriu per il·lustrar les històries que explicava al seu fill petit arriben al teatre El teatre familiar aterra novament aquest diumenge a Gavà amb una nova obra encabida dins la temporada estable de la Xarxa. En aquesta ocasió, l’Espai Maragall acollirà la representació del Patatu, un personatge creat en el seu dia per l’actriu Àngels Bassas per inspirar les històries que explicava al seu fill Martí camí de l’escola. Aquest ésser llargarut, mig pagès i mig pallasso que viu a la muntanya envoltat d’amics es va transformar en protagonista d’un seguit de vuit llibres editats per Galera