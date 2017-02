Proposta d’ERC

ERC-Gavà proposa oferir incentius fiscals per facilitar el lloguer Esquerra va instar al govern local a aplicar, en les ordenances fiscals per al 2018, un sistema de bonificacions i recàrrecs que incentivi la sortida al mercat de lloguer dels habitatges buits, a uns preus assequibles ERC va presentar al Ple del passat 26 de gener “una proposta per fer més assequible l’accés a un habitatge digne, davant el coneixement que Gavà està entre les deu ciutats catalanes amb preus de lloguer més cars, i la constatació de l’existència de molts pisos buits”. Els regidors d'Esquerra van recordar que “entre els motius d’aquest encariment de preus