Concurs de televisió

No Limits emociona el jurat de Got Talent El grup de ballarins i ballarines de Gavà, que ahir va actuar a la gala del programa de Telecinco, passa ronda amb l’aprovació unànime dels jutges El grup de ballarins i ballarines No Limits, nascut de l’acadèmia de ball La Sala de Gavà, ha aconseguit passar de ronda al concurs de talents Got Talent que emet Telecinco. La seva actuació al programa d’aquest dimarts no va deixar indiferent ningú, ans tot el contrari, i va rebre l’aprovació unànime dels 4 membres del jurat que van seguir la coreografia amb un somriure als llavis des del primer moment.