L’Ajuntament de Gavà compartirà la infraestructura digital Decidim.Barcelona El consistori barceloní i Localret han signat un acord que permetrà a les administracions locals fer ús d’aquest software lliure L’Ajuntament de Gavà és un dels sis que properament podran fer ús de la infraestructura digital Decidim.Barcelona per tal de millorar la participació de la ciutadania. L’Ajuntament de Barcelona, que ara fa tot just un any va posar en marxa aquesta plataforma de participació, i el consorci públic Localret han signat aquest matí un conveni que permetrà compartir aquest software lliure amb les ciutats de Terrassa, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallès i Gavà.