Aicant reconeguda pel Club Noteges La immobiliària, amb també delegació a Gavà, ha rebut el Premi Nacional a l’Evolució del 2016 per haver estat la que més clients a atès La immobiliària Aincat, amb delegació també a Gavà, ha estat una altra de les empreses reconegudes el passat cap de setmana a Sevilla pel Club Norteges durant la celebració de la seva convenció anual. Aincat, a través del seu compte a facebok, assegura que “ha estat l’oficina de les 203 que formen el club Noteges, que ha tingut el major increment (114%) en el nombre de persones ajudades a comprar i vendre d’un any per l’altre”.