Festes i tradicions

Gavà es prepara per celebrar els Tres Tombs La tradicional festa que es fa per Sant Antoni amb la benedicció dels animals tindrà lloc a la nostra ciutat el proper 5 de març L’entitat dels Tres Tombs de Gavà, que tot just ara s’està acabant de constituir, prepara amb molta il·lusió la Festa dels Tres Tombs, tan típica de Catalunya,i que des de fa 4 anys s’ha recuperat, a la nostra ciutat. La celebració, marcada sobretot per la benedicció dels animals, és tradicional del 17 de gener, per Sant Antoni, però segons explica una de les integrats de l’associació, Montse Cos, “avui dia, on la pagesia és un sector menys nombrós i ja no treballen la terra amb animals