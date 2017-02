Presentació bibliogràfica

Franc Murcia presenta la seva novel·la a Gavà Es tracta de la novel·la “El zaguán de los besos esquivos”, un llibre on es narra la història d’un viatge de tres personatges molt diferents Franc Murcia estarà aquest dimecres a Gavà per presentar la seva novel·la titulada la “El zaguán de los besos esquivos”, un obra protagonitzada per tres homes que fugen i un desig. Es tracta de tres protagonistes molt diferents que tenen la necessitat de redimir-se. Així tenim l’Arturo, una persona apocada, sense inquietuds i tímida, l’Antoni, un professor de literatura jubilat que encarna la bondat i que fa de nexe d’unió amb el tercer, el Daniel, un “vividor”, un pocavergonya encantador