Prèvia Mallorca B - Gavà

El C.F. Gavà s’enfronta aquest cap de setmana al Mallorca B Els blaugrana estan necessitats de sumar punts per poder sortir de la zona de descens El C.F. Gavà viatja aquest cap de setmana a les Illes Balears per enfrontar-se al R.C.D. Mallorca B. Els gavanencs són ara mateix a la zona de descens de categoria, a la posició 18, i sumant només 23 punts. Els mallorquins no estan gaire millor: són quinzens amb 25 punts. Una victòria dels blaugrana els podria permetre no només sortir de la zona de descens sinó també avançar al propi Mallorca en la classificació. El partit es jugarà diumenge, 5 de febrer, a partir de les 12 del migdia, a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio de Son Bibiloni.